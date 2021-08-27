Коронавирус в Литве: 634 новых случая, скончались 6 человек

По два умерших были старше 60 и 80 лет, по одному - старше 70 и 90 лет. Полностью привитым из них был только один.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 283,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,8%.

За минувшие сутки было сделано 7070 молекулярных (ПЦР) и 7422 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 296 тыс. 738 человек, из них всё еще больны 6994 - этот показатель за сутки повысился.

От коронавируса в Литве скончались 4520 человек, из них 24 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9201 смерть.