Коронавирус в Литве: 633 новых случая и ни одной смерти

Впервые заразилось 528 человек, повторно - 104, один человек заразился в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 88 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. составил 158,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла - до 34,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.