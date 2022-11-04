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По данным, опубликованным Департаментом статистики в пятницу, за последние сутки выявлено 630 новых случаев заболевания COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано.
Коронавирус в Литве: 630 новых случаев, летальных исходов нет
© DELFI / Karolina Pansevič

В первый раз заразились 493 человека, во второй — 127, в третий — 10 человек.

В стационарах лечатся 109 пациентов с COVID-19, из них восемь в реанимации.

Число новых случаев коронавируса за 14 дней составляет 168 случаев на 100 тысяч. Уровень положительных диагностических тестов за семь дней в настоящее время составляет 22,1 процента.

В начале февраля за сутки выявляли более 14 тысяч коронавирусных инфекций. Всего в стране коронавирусом хотя бы раз заразились более 1,2 млн человек.

В Литве 70% получили хотя бы одну дозу вакцины.

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