Коронавирус в Литве: 630 новых случаев, летальных исходов нет

В первый раз заразились 493 человека, во второй — 127, в третий — 10 человек.
В стационарах лечатся 109 пациентов с COVID-19, из них восемь в реанимации.
Число новых случаев коронавируса за 14 дней составляет 168 случаев на 100 тысяч. Уровень положительных диагностических тестов за семь дней в настоящее время составляет 22,1 процента.
В начале февраля за сутки выявляли более 14 тысяч коронавирусных инфекций. Всего в стране коронавирусом хотя бы раз заразились более 1,2 млн человек.
В Литве 70% получили хотя бы одну дозу вакцины.
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