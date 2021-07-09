Коронавирус в Литве: 63 новых случая, никто не умер

Летальные исходы не фиксируются третий день подряд.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 17 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,6%.

За минувшие сутки был сделан 5531 молекулярный тест (ПЦР) и 3323 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 94 человека, 506 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 4396 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8958 смертей.

По техническим причинам данные за минувшие сутки представлены позже обычного.