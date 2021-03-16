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За минувшие сутки в Литве подтверждено 628 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
© N. Jankausko nuotr.

За минувшие сутки было проведено 6725 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 1277 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 230 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,7%.

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