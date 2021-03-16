За минувшие сутки было проведено 6725 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 1277 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 230 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,7%.
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