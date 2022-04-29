Коронавирус в Литве: 626 новых случаев и 3 смерти

За сутки впервые коронавирусом заболело 527 человек, во второй раз - 95 человек, в третий раз - четыре пациента.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 503 человека - на несколько десятков больше, чем сутками ранее, из них 34 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 361 случай. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 14,6%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Один из скончавшихся за минувшие сутки был старше 60 лет, двое других - старше 80. Один из них был полностью привит.