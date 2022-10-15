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За минувшие сутки в Литве выявлено 625 новых случаев заражения COVID-19, скончались 2 человека, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© ELTA / Marius Morkevičius

Впервые заразились 480 человек, повторно - 132, в третий раз – 13.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 359,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 25,3%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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