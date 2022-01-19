7 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 690 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9428 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1070 человек, 94 из них – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 23 600 молекулярных (ПЦР) и 3600 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1861,7 случай. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 22,9%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 581 800 человек, от этой болезни скончались почти 7700 человек.
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