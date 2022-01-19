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За минувшие сутки в Литве было выявлено 6234 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в среду Департамент статистики. Это самый высокий суточный показатель новых случаев за все время пандемии.
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
© Kauno klinikos

7 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 690 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9428 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1070 человек, 94 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 23 600 молекулярных (ПЦР) и 3600 антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1861,7 случай. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 22,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 581 800 человек, от этой болезни скончались почти 7700 человек.

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