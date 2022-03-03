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За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 220 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

Из выявленных за минувшие сутки 5 269 случаев были первичным заражениями, 946 – вторичными и пять пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1564 человека, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 87 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 918,6 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 484 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2740,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.

Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, более половины из них были старше 80-ти лет, полностью привиты – семь.

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