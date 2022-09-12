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За минувшие сутки в Литве выявлено 62 новых случая заражения COVID-19, смертей от коронавируса не фиксировалось, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 44 человека, повторно - 18.

В больницах проходят лечение 112 пациентов с COVID-19, из них 7 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 391,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 42,4%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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