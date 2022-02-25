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За минувшие сутки в Литве было выявлено 6193 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
© DELFI / Andrius Ufartas

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5265 случаев были первичным заражениями, 921 – вторичным и 7 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1777 человек, что на тридцать меньше, чем сутками ранее, из них 99 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 891 500 человек, от этой болезни умерло 8368 человек.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей уменьшился и составил 3333,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 50,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.

Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 40 лет, почти половина из них были старше 80-ти лет, полностью привитыми из них были трое.

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