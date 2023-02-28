Коронавирус в Литве: 618 новых случаев, скончался один человек

Сейчас болеют 5 573 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 587 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 304 750.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 146,3. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 310.
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