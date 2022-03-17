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За минувшие сутки в Литве было выявлено 6104 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 6104 новых случая, 12 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5118 случаев были первичным заражениями, 980 – вторичнымм и шесть пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1384 человека, на несколько меньше, чем сутками ранее, из них 61 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 980 000 человек, от этой болезни умерло 8700 человек.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 2203,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 47,3%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Один из скончавшихся относился к возрастной группе 40-49 лет, он не был привитым, оставшиеся летальные исходы - в группе старше 60 лет, полностью привитыми были трое из них.

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