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За минувшие сутки в стране был выявлен 61 новый случай коронавируса, от этого инфекционного заболевания скончались 3 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.
Bėgimas
Bėgimas
© DELFI / Andrius Ufartas

За минувшие сутки было проведено 5 464 молекулярных (ПЦР) и 4 979 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 48,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,7%.

От коронавируса в Литве скончались 4 375 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8 882 смерти.

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