Коронавирус в Литве: 61 новый случай, летальные исходы не зафиксированы

Сейчас болеют 1 289 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 680 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 246. За сутки госпитализированы 6 пациентов, в больницах заняты 64 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 30,3. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 57.