Коронавирус в Литве: 61 новый случай и ни одной смерти

Впервые заразилось 53 человека, повторно - 8.
По последним данным, в больницах проходят лечение 84 пациента, из них 6 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 266,7 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 44,7%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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