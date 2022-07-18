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За минувшие сутки в Литве был выявлен 61 новый случай заражения COVID-19, смертей от коронавируса не зафиксировано, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 61 новый случай и ни одной смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразилось 53 человека, повторно - 8.

По последним данным, в больницах проходят лечение 84 пациента, из них 6 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 266,7 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 44,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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