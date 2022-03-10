Коронавирус в Литве: 6094 новых случая и 11 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 5176 случаев были первичным заражениями, 912 – вторичным и 6 пациентов заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1417 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 71 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 950,6 тыс. жителей, от этой болезни умерло 8,6 тыс.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2314,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 48,7%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.
Из 11 скончавшихся 2 были полностью привитыми. Все скончавшиеся были старше 70 лет.
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