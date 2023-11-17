Коронавирус в Литве: 608 новых случаев

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 348 157 случаев. В данное время болеют 9767 человек. За последние сутки в стационар переведено 17 пациентов. В больницах заняты 124 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.