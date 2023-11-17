Коронавирус в Литве: 608 новых случаев

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

За прошлые сутки в Литве выявлено 608 новых случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 155 человек, скончался 1 человек в возрастной группе 80-89 лет, сообщило Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9757 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 348 157 случаев. В данное время болеют 9767 человек. За последние сутки в стационар переведено 17 пациентов. В больницах заняты 124 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 286,9 случая.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 565.

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