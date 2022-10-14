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За минувшие сутки в Литве выявлено 607 новых случаев заражения COVID-19, умер один человека, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 607 новых случаев, умер один человек
© Zuma Press / Scanpix

Впервые заразились 480 человек, повторно - 119, в третий раз – 12 человек.

В больницах проходят лечение 179 пациентов с COVID-19, из них 12 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 372,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 30,5%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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