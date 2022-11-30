aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 606 новых случаев заболевания COVID-19, летальных исходов от коронавируса не фиксировалось, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в среду.
Asociatyvioji nuotr.
Asociatyvioji nuotr.
© Shutterstock

В первый раз этим заболеванием заразились 428 человек, во второй — 163, в третий раз - 15.

В больницах на лечении находятся 97 пациентов с COVID-19, из них четверо в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 134,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного выросла и составила 18,7%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Результаты нового исследования о COVID-19: те, кто болел не раз, должны задуматься

Недавно американские ученые провели масштабное...

Китай: снова карантин

В Китае из-за новой вспышки COVID-19 строят карантинный...

TOP новостей

"Целятся в агрессора, а попадают в своих". Как русскоязычные в Литве отреагировали на инициативы убрать слово "русский" из общественного пространства

Инициативы властей и политиков разного уровня...

Эфир Delfi: боец "Азова" о плене и обороне Мариуполя и антивоенная конференция в Литве

После выпуска новостей: интервью с российским...

Какие перемены ждут курящих: в магазинах могут появиться новые отделы и списки

Через пару лет в сфере торговли табачными изделиями в...

Ignas Vėgėlė

Вегеле представил новый опрос о пандемии: надо думать о правовой ответственности

Новый опрос общества показал отношение жителей Литвы...

Спикер Сейма Литвы: школьная общественность сама должна решать вопрос об обучении русскому языку

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...