Коронавирус в Литве: 600 новых случаев, скончался один человек

Умершему было более 70 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 275,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,5%.

За минувшие сутки было сделано 6708 молекулярных (ПЦР) и 6708 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 294 тыс. 708 человек, из них всё еще больны 6545.

От коронавируса в Литве скончались 4498 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9166 смертей.