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За минувшие сутки в Литве было выявлено 600 новых случаев COVID-19, 4 человекa скончались, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За минувшие сутки был проведен 3531 молекулярный тест (ПЦР) и 1104 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 389,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,1%.
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