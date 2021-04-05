За минувшие сутки был проведен 3531 молекулярный тест (ПЦР) и 1104 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 389,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,1%.