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За минувшие сутки в стране было выявлено 60 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,lauko, kavinė, darbuotojas,padavėja,
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,lauko, kavinė, darbuotojas,padavėja,
© DELFI / Andrius Ufartas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 32,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней не изменилась и составила 1,1%.

За минувшие сутки было сделано 2121 молекулярный (ПЦР) и 939 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 813 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих - до 871.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 8985 смертей.

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