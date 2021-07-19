За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 32,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней не изменилась и составила 1,1%.
За минувшие сутки было сделано 2121 молекулярный (ПЦР) и 939 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 813 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих - до 871.
От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 8985 смертей.
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