Коронавирус в Литве: 6 604 новых случая и 5 смертей

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1819 человек, из них 95 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 842,9 тыс. человек, от этой болезни умерли 8,2 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 4291,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50,9%.