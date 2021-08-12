Коронавирус в Литве: 599 новых случаев, скончались 2 человека

Департамент статистики сообщил, что умерли два человека: из возрастных групп 80–89 и 90–99 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 218 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4%.
За минувшие сутки было сделано 6731 молекулярный (ПЦР) и 8436 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 288 тыс. 173 человека, из них всё еще больны 5310.
От коронавируса в Литве скончались 4438 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9076 смертей.
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