Коронавирус в Литве: 5986 новых случаев

Департамент пока не сообщает число умерших от коронавируса за минувшие сутки и обещает сделать это позже.

Из выявленных за минувшие сутки 5103 случая были первичным заражениями, 879 – вторичным.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1509 человек, что примерно на полсотни меньше, чем сутками ранее, из них 81 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 923,8 тыс. человек, от этой болезни, согласно последним опубликованным данным, умерли 8484 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2718 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,2%, это тоже несколько больше, чем день назад.

Стремительно растущий с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.