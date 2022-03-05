Коронавирус в Литве: 5978 новых случаев и 14 смертей

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1509 человек, что примерно на полсотни меньше, чем сутками ранее, из них 81 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 923,8 тыс. человек, от этой болезни, согласно последним опубликованным данным, умерло 8484 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 2717,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,2%.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.