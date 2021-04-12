Коронавирус в Литве: 597 новых случаев, скончались 9 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 597 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 9 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 5886 молекулярных тестов (ПЦР) и 2574 антигенных теста на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 444, 7 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,1%.
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