Коронавирус в Литве: 597 новых случаев, скончались 9 человек

За минувшие сутки было проведено 5886 молекулярных тестов (ПЦР) и 2574 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 444, 7 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,1%.