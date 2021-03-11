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За минувшие сутки в Литве подтверждено 596 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 9 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 8030 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 669 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 233,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,1%.
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