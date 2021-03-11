За минувшие сутки было проведено 8030 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 669 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 233,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,1%.