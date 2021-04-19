Коронавирус в Литве: 592 новых случая, скончались 10 человек

За минувшие сутки был проведен 5021 молекулярный тест (ПЦР) и 3228 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 501,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 234 тыс. 232 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 211 тыс. 503 человека, декларированы 167 тыс. 290 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 14 тыс. 292 человека, декларированное число больных составляет 58 тыс. 505.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3770 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7639 смертей.