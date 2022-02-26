Коронавирус в Литве: 5874 новых случая, 11 смертей

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5006 случаев были первичным заражениями, 864 – вторичным и 4 пациента заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1674 человек, из них 93 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 896 900 человек, от этой болезни умерло 8387 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей уменьшился и составил 3173,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 59,4%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.
Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, почти треть из них были старше 80-ти лет, полностью привитыми из них были пятеро.
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