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За минувшие сутки в Литве было выявлено 633 новых случая заражения COVID-19, смертей от коронавируса зафиксировано не было, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 586 новых случаев и ни одной смерти
© DELFI / Andrius Ufartas

Повторно заразились 117 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. составил 168,5 случая.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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