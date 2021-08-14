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За минувшие сутки в Литве было выявлено 585 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 4 человека, сообщил в субботу Департамент статистики.
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

Департамент статистики сообщил, что умерли четыре в возрасте 70–99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 232 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,1%.

За минувшие сутки было сделано 7406 молекулярных (ПЦР) и 10 155 антигенных тестов на COVID-19.

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В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 289 346 человек, из них всё еще больны 5450.

От коронавируса в Литве скончались 4446 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9089 смертей.

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