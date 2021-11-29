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За минувшие сутки в Литве было выявлено 584 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 584 новых случая и 23 смерти
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 286 человек, полную схему вакцинации завершили 2034 жителя.

В больницах сейчас проходят лечение 1385 пациентов с COVID-19 - на несколько десятков больше, чем сутками ранее, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено более 3,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 869 случаев. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных тестов составила 10%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 468 тыс. человек, скончались от нее 6,7 тысячи.

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