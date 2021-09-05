aA
За минувшие сутки в Литве был выявлен 581 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 5 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Умерли жители в возрасте 50-99 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 316,5 случаев.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 302 624 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4607 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве привиты 70% взрослого населения: профессор объяснил, когда можно ожидать отмены ограничений (78)
Литва наконец достигла цели, поставленной Гитанасом...
Минздрав Литвы пояснил, как осенью будут предоставлять услуги в банях (1)
Представители Минздрава Литвы указали, что баня - это...
Коронавирус в Литве: 581 новый случай, скончались 5 человек (6)
За минувшие сутки в Литве был выявлен 581 новый случай...
В Клайпедском районе – странная кража: егерь не ожидал такое увидеть (2)
Работники компании, которая сдала в аренду биотуалеты,...