Умерли жители в возрасте 50-99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 316,5 случаев.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 302 624 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4607 человек.