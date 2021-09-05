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За минувшие сутки в Литве был выявлен 581 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 5 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
© Kauno klinikos

Умерли жители в возрасте 50-99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 316,5 случаев.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 302 624 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4607 человек.

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