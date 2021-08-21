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За минувшие сутки в Литве было выявлено 580 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Vilnius
Vilnius
© DELFI / Andrius Ufartas

Департамент статистики сообщил, что умершие были в возрасте 50-100 лет. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 271,7 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,5%. За минувшие сутки было сделано 7073 молекулярных (ПЦР) и 9418 антигенных теста на COVID-19.

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В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 293 342 человека, из них всё еще больны 6349.

От коронавируса в Литве скончался 4481 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9139 смертей.

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