Департамент статистики сообщил, что умершие были в возрасте 50-100 лет. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 271,7 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,5%. За минувшие сутки было сделано 7073 молекулярных (ПЦР) и 9418 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 293 342 человека, из них всё еще больны 6349.

От коронавируса в Литве скончался 4481 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9139 смертей.