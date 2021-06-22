Коронавирус в Литве: 58 новых случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки было проведено 5 тыс. 185 молекулярных (ПЦР) и 5 тыс. 199 антигенный тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 60,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,8%.