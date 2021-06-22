Коронавирус в Литве: 58 новых случаев, скончались 4 человека

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 58 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 4 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 5 тыс. 185 молекулярных (ПЦР) и 5 тыс. 199 антигенный тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 60,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,8%.
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