Коронавирус в Литве: 576 новых случаев, скончались 3 человека

Департамент статистики сообщил, что два умерших человека принадлежали к возрастной группе 70-79 лет, один был старше 90 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 257,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,3%.
За минувшие сутки было сделано 7124 молекулярных (ПЦР) и 7463 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 291 тыс. 412 человек, из них всё еще больны 6189.
От коронавируса в Литве скончались 4461 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9113 смертей.
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