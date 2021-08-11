Коронавирус в Литве: 576 новых случаев, скончались 2 человека

Департамент статистики сообщил, что умерли два человека из возрастных групп 60–69 и 90–99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 211,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,8%.

За минувшие сутки было сделано 7133 молекулярных (ПЦР) и 8281 антигенный тест на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 287 тыс. 569 человек, из них всё еще больны 5082.

От коронавируса в Литве скончались 4435 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9072 смертей.