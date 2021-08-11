aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 576 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 576 новых случаев, скончались 2 человека
© Vidmantas Balkūnas

Департамент статистики сообщил, что умерли два человека из возрастных групп 60–69 и 90–99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 211,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,8%.

За минувшие сутки было сделано 7133 молекулярных (ПЦР) и 8281 антигенный тест на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 287 тыс. 569 человек, из них всё еще больны 5082.

От коронавируса в Литве скончались 4435 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9072 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей" (26)

Правительство Литвы отложило принятие решения об...

Вакцинация от ковида. Ученые опровергли миф, что она вызывает бесплодие (8)

Эти слухи не новы, но устойчивы: вакцины против Covid-19...

Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (101)

В социальных сетях можно найти немало историй...

Профессор: есть вероятность, что придётся сделать карантин для всех (62)

Новая волна коронавируса надвигается на Литву. Можно ли...

Профессор - участникам протеста: поверьте, так плохо еще не было (66)

Во вторник под зданием парламента протестуют жители...

TOP новостей

Protestas prie Seimo.

Во время беспорядков у парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых  трое стражей порядка в больнице (130)

Во вторник вечером во время беспорядков у здания...

Недовольные давлением работники завалили жалобами профсоюзы (7)

Недовольные давлением со стороны работодателей...

Полиция допрашивает задержанных за беспорядки, среди них есть и женщины (21)

Следователи Вильнюсской полиции со среды допрашивают...

Премьер Литвы – о символах на акции протеста: это недопустимая девальвация понятий, связанных с ужасной трагедией (54)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните извинилась перед...

Глава МИД Литвы: вчера мне рекомендовали не выходить из парламента (77)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...