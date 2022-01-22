Коронавирус в Литве: 5735 новых случаев и 17 смертей

10 из 17 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 885 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 10248 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1055 человек, из них 93 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 17,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2204,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 27,9%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 601,6 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,7 тыс. человек.
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