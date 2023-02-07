Коронавирус в Литве: 571 новый случай, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9552 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 298 497. Сейчас болеют 5067 человек, в больницах заняты 125 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека. За последние сутки в стационар переведено 18 человек.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 132,2.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 281.
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