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За минувшие сутки в Литве выявлен 571 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 146 человек, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 571 новый случай, без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9552 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 298 497. Сейчас болеют 5067 человек, в больницах заняты 125 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека. За последние сутки в стационар переведено 18 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 132,2.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 281.

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