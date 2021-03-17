Коронавирус в Литве: 570 новых случаев, скончались 8 человек

За минувшие сутки было проведено 7267 молекулярных тестов (ПЦР), 865 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 233 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 206 тыс. 889 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 192 тыс. 484 человека, декларировано 148 тыс. 562 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 6 743 человека, декларированное число больных составляет 50 тыс. 865.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3 427 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6 925 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 5 112 человек, второй дозой - 4 472.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 266 тыс. 365 человек, обеими дозами – 104 тыс. 771 человек.