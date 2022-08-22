Коронавирус в Литве: 57 новых случаев и 3 смерти

Впервые заразились 49 человек, повторно - 8, заразившихся в третий раз не было.
В больницах проходят лечение 164 пациента с COVID-19, из них 11 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 594,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 52,5%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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