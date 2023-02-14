Сейчас болеют 5 479 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 561 человек.
За сутки госпитализированы 23 пациента, в больницах заняты 124 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 300 592.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 144,4. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 294.
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