Коронавирус в Литве: 562 новых случая, скончались 7 человек

За минувшие сутки было проведено 18 тыс. 997 молекулярных (ПЦР) и 6 тыс. 576 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 374 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 3,3%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 272 тыс. 826 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 251 тыс. 709 человек, декларированы 202 тыс. 883 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 11 тыс. 464 человека, декларированное число больных составляет 60 тыс. 290.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4229 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8536 смертей.