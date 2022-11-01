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За минувшие сутки в Литве выявлен 561 новый случай заражения COVID-19, зафиксированы две смерти от коронавируса, свидетельствуют обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 561 новый случай и две смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 446 человек, повторно - 108, в третий раз - 7.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 206,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 23,3%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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