Коронавирус в Литве: 554 новых случая, один человек скончался

Впервые раз этим заболеванием заразился 391 человек, во второй — 148, в третий -14, в четвертый - один человек.
В больницах на лечении находятся 159 пациентов с COVID-19, из них шесть в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 183,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 19,6%.
В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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