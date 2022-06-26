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За минувшие сутки в Литве было выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 55 новых случаев и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 53 человека, повторно - 2.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос и составил 101,5 случая. В начале февраля ежесуточно выявлялось более 14 тыс. заражений коронавирусом.

В целом в стране хотя бы один раз коронавирусом переболели более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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