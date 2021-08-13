Коронавирус в Литве: 548 новых случаев, скончались 2 человека

Департамент статистики сообщил, что умерли два человека: из возрастных групп 70-79 и 80–89 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 226 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4%.

За минувшие сутки было сделано 6023 молекулярных (ПЦР) и 8406 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 288 тыс. 747 человек, из них всё еще больны 5546.

От коронавируса в Литве скончались 4440 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9081 смерть.