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За минувшие сутки в Литве подтверждено 546 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 17 человек, сообщает Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 546 новых случаев, 17 человек скончались
© Organizacijos nuotr.

В статистику включены 5 случаев смерти, которые имели место раньше.

За сутки выздоровели 1782 человека.

Всего с начала пандемии в Литве заболели 183 444 человека, 131 151 выздоровели, 47 180 – еще болеет.

Всего скончались 2847 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 72 604 человек, двумя дозами – 23 172.

За минувшие сутки проверили 7258 тестов, всего с начала пандемии сделано 1 938 355 тестов.

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