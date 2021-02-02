Коронавирус в Литве: 546 новых случаев, 17 человек скончались

В статистику включены 5 случаев смерти, которые имели место раньше.
За сутки выздоровели 1782 человека.
Всего с начала пандемии в Литве заболели 183 444 человека, 131 151 выздоровели, 47 180 – еще болеет.
Всего скончались 2847 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 72 604 человек, двумя дозами – 23 172.
За минувшие сутки проверили 7258 тестов, всего с начала пандемии сделано 1 938 355 тестов.
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